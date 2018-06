Här är 70-meter långa graffitiväggen som väcker känslor

Förskolans utemiljö är nämligen föremål för två gestaltningsprojekt. En utomhusskulptur i gjuten, färgad betong och ett bullerplank som behövde livas upp. Det var i samband med det sistnämnda som Victor kom in i bilden.

Röda rosor, duvor och en rovfågel. Det 70 meter långa bullerplanket vid Jönköpings kommuns nya förskola på Rosenlund täcktes under veckan av stora graffitimålningar – men du kan vara lugn, det skedde nämligen helt lagligt.

