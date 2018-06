Här kan du åka skridskor – mitt i sommarvärmen

I vanliga fall brukar samtliga isar tas bort i Kinnarps Arena. Men den här sommaren kommer isen i Prolympiahallen ligga kvar. Under sex veckor finns möjlighet till allmänhetens åkning.

– Vi testar konceptet i år och ser vad vi får för gensvar. Det är många kommuner i landet som erbjuder is året runt. I en förlängning så kan vi säkert locka hit mycket lägerverksamhet under sommarmånaderna. Jönköping och Elmiaområdet har mycket att erbjuda, säger Martin Gårlin, avdelningschef på Jönköpings kommun, i ett pressmeddelande.

I år är satsningen i första hand inte till för lägerverksamhet utan för det lokala föreningslivet och för att erbjuda ytterligare en gratis aktivitet för sommarlediga barn och ungdomar.

– Våra lokala föreningar har bokat in mycket tider eftersom vi var försent sent ute för att göra någon större satsning på lägerverksamhet. Vi kommer däremot att ha allmänhetens åkning på vardagar från 10–14 under sex sommarveckor. Det kommer även finnas möjlighet att låna skridskor, helt gratis, berättar Martin Gårlin.

Föreningarna är nöjda

Föreningarna är också nöjda med upplägget. Både HV71 och Jönköpings konståkningsklubbar har efterfrågat sommaris sedan tidigare och har nu bokat tider i ishallen under sommaren.

– Detta är kanonbra för oss. Vi har några åkare som verkligen vill satsa och att då kunna erbjuda detta på hemmaplan istället för att lägga tid och pengar på resor och läger är helt perfekt, säger Susanne Konradsson, Rosenlunds konsåkningsförening, i pressmeddelandet.

Hon får medhåll av Sandra Skoglund från Jönköpings Skridskoklubb.

– Vi har kunnat förlänga säsongen med 20 procent och kunnat bjuda in andra klubbar för att träna med oss, vilket är fantastisk kul och lärorikt, säger hon.

Hv71:s general manager Peter Ekelund menar att det inom HV71:s verksamhet finns ett behov för specialträning på is under sommaren.

– Vi kommer inte köra någon organiserad lagträning, däremot har det under en tid funnits en efterfrågan bland spelarna att kunna bedriva specialträning, framförallt på senior- och juniornivå. Vi kommer också att hålla igång HV-åkning två gånger i veckan för alla ungdomar, säger han.