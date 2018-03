Klart: Han får toppjobbet

− Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Mazar Alijevski. Han har goda ledaregenskaper, lång erfarenhet och är en mycket uppskattad chef, säger Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun.

Under onsdagen beslutade en enig kommunstyrelse att anställa Mazar Alijevski som ny kultur- och fritidsdirektör i Jönköpings kommun. Han är sedan 2017 tillförordnad chef för verksamheten och tillträder därför tjänsten omgående.

