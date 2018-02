Klart: Här byggs nya cykelvägen

Under bygget kommer det bli störningar i trafiken med byggtrafik, buller och vibrationer som påverkar både de boende i området och de som trafikerar sträckan. Tillfälligt sänks också hastigheten på sträckan när arbetet pågår.

För att kunna göra den planerade dragningen behöver visst sprängningsarbete göras. Det är planerat mellan mars och december under 2018. Under tiden sprängningsarbete sker kommer flaggvakt stoppa trafiken som mest tio minuter.

