Kommunen varnar för algblomning i badsjö

Vissa växtplankton innehåller eller utsöndrar gift som kan ge bland annat lättare illamående och hudreaktioner. Varken människor eller djur bör bada i vatten som är drabbat av algblomning. Om vädret är eller har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt så bör man även låta bli att bada under en period efter att algblomningen försvunnit.

-----

No more pages to load