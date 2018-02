Kommunernas superaktion mot skräpkrisen

Alla förskolor och skolor som anmäler sig får ett skräpspel. Man kan även få gratis säckar och påsar att använda i skräpplockningen. Hittills har 153 kommuner anmält intresse för att dela ut säckar och påsar och se till att skräpet som samlas in tas omhand. Men fler väntas ansluta. Förra året var 98 procent av landets kommuner med i aktionen, som då samlade 755 933 personer som gick ut i naturen för att rengöra den från skräp.

Det är organisationen Håll Sverige Rent som för 14:e året i rad arrangerar skräpplockardagar under rubriken Vi håller rent. Aktionen har sedan starten lockat allt fler deltagare och idag samlas såväl skolor och förskolor, som företag för att, under några dagar på våren, plocka skräp som slängts i naturen.

