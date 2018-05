Kritiserade flyktingboendet bommar igen

Det var tänkt som en provisorisk nödlösning när flyktingkrisen var som värst hösten 2015. Men bilhallen Oskarshall används fortfarande av Jönköpings kommun. I dag för att ge tak över huvudet åt de nyanlända som anvisats till kommunen.

Boendet har under åren mött en hel del kritik på grund av sin låga standard, och så sent som i höstas rapporterade SVT:s Agenda om vägglöss i byggnaden. Under den perioden bodde det ett 90-tal personer i bilhallen, däribland barn.

Men på fredag stängs boendet. Anledningen är att kontraktet löper ut.

– Kontraktet gäller fram till och med sista juni men vi behöver ha lite tid för återställande då det inte ska vara något boende där längre, säger Lilian Lago, chef för genomgångsboenden i Jönköpings kommun, till News.

I dag bor det cirka 20 personer på Oskarshall och de kommer att förflyttas till något av kommunens övriga genomgångsboenden.