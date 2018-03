Lämna bilen hemma – här parkerar du din cykel tryggt

Garaget har två entréer och specialplats för elcyklar. För att uppfylla kravet på trygghet, tar du dig in i cykelgaraget med hjälp av en personlig nyckeltagg. Än så länge är det omkring 20 personer som har anmält intresse till garageplats, men Särteskog hoppas på fler.

Cykelgaraget är ett initiativ från Jönköpings kommun, med syfte att främja miljö och folkhälsa. Projektet är till 50 procent finansierat av Naturvårdsverket och Klimatklivet . Genom att betala en abonnemangsavgift på 100 kronor per månad, får du tillgång till förvaring av din cykel och omklädningsrum med dusch. För ytterligare 30 kronor finns förvaringsboxar med eluttag att tillgå.

Under tisdagen öppnades dörrarna till det nya cykelgaraget i Jönköping. Beläget vid resecentrum och med plats för totalt 95 stycken cyklar, är tanken att det nya garaget ska få fler Jönköpingsbor att trampa på.

