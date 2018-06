MP:s förslag: Ren luft, rent vatten – och helt ny stad

– All infrastruktur är överhettad. Trängseln blir allt större och kollektivtrafiken får därmed svårare att ta sig fram. Regeringen uppmuntrar städer med statsbidrag för att effektivisera kollektivtrafiken, men i Jönköping fick man lämna tillbaka det bidraget. Andra städer bygger om för att kunna växla upp på det området, som till exempel Lund, Malmö, Örebro och Karlstad, men här står det still, säger Mats.

Jönköping expanderar och ökar med närmare två tusen invånare per år, men kollektivtrafiken ökar inte. Biltrafiken ökar däremot.

End of content

No more pages to load