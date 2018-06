Övergavs av personal – fick frätskador

Den assistent som inte varit på plats under natten arbetare inte längre kvar inom kommunen.

När dagpersonalen kom på morgonen upptäckte de att en av de personerna de stödjer inte hade fått byta inkontinensskydd under natten. Det ledde till att personen i fråga hade fått frätskador på huden som senare blev sår.

En person med personlig assistans fick frätskador och sår på huden efter att hen inte fått bytt inkontinensskydd under natten. Socialförvaltningen har nu gjort en Lex Sarah-anmälan.

