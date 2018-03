Tillgängligheten i city har granskats – här är resultatet

I den nya digitala tillgänglighetsguiden finns information om är hur tillgänglig entrén är, hur man som funktionsnedsatt kan ta sig fram i lokalen, om diskar är i bra höjd, om kortbetalningsläsarna är flyttbara och om toaletter på restauranger och caféer är så stora att en rullstol kan komma in. Även tillgängligheten för synsvaga och hörselnedsatta har inventerats.

Under 2017 genomförde han, tillsammans med Lisa Stalin, trafiktekniker på stadsbyggnadskontoret, en inventering av tillgängligheten i samtliga offentliga lokaler från Tullportsgatan till Klostergatan i Jönköping.

