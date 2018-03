Jerry Prütz: Bygg gärna en moské eller två

Min komikerkompis som är praktiserande muslim menar att Sverige är ett långt mer kristet land än vad vi svenskar tror. Jag är böjd att hålla med då många kristna seder och förhållningssätt är något som vi har med oss sedan barnsben och via modersmjölken. Mycket av det som tas upp i tio guds bud är sådant som finns inom, i stort sett, varje religion. Att inte döda, stjäla eller ljuga är saker som varje människa bör leva efter.

Just nu uppmanar ett av våra riksdagspartier alla sina partikamrater landet runt att man ska gå emot böneutrop även på fredagar. Det vill säga en gång i veckan istället för fem gånger per dag. I min värld är ett utrop i samband med fredagsbönen att jämställa med Svenska kyrkans klockringning på söndagarna innan högmässan. Alltså inget att bråka om.

-----

No more pages to load