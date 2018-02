Otto Ekevi: Stäng inte porten till Jönköpings hjärta

KRÖNIKA. Jag går ut från Pressbyrån med en kaffe, tar rulltrappan upp där jag möts en skylt som gör mig nedstämd. Skylten säger att: Vi får inte fotografera, inte åka rullskridskor, inte åka skateboard, inte dricka alkohol, inte röka cigaretter och inte sova inne på Juneporten. Allt som är kul i livet tycks vara förbjudet.

För att Juneporten ska hålla koll på att ingen bryter mot dessa regler finns vakter som patrullerar och håller ett öga på alla människor som passerar ingången, och så stänger de klockan 22.30, för att hålla ungdomar och hemlösa utanför.

När jag bodde i Australien fick jag känna på hur det var att leva i ett land med lagar och förbud mot minsta lilla grej. Där är det till exempel olagligt att sova i sin egen bil – till och med om man sover sittandes i passagerarsätet. Gör du det ändå straffas du med höga böter av polisen.

Jag som är uppvuxen i Sverige och tog allemansrätten för given – att man som människa på den här planeten ska äga rätten att tälta i skogen eller friheten att sova i sin egen bil under en roadtrip. Som ung och fattig backpacker hade jag inte haft råd att resa i Sverige om jag hade tvingats checka in på hotell.

Sveriges förbud påminner allt mer om dem i Australien och närliggande länder i Europa. Mer straff och mindre frihet. Jag tror det främst ökar känslan av otrygghet bland folket. Vissa av riksdagspartiernas viktigaste frågor just nu, förutom hårdare straff och regler, är förslag om kameraövervakning på offentliga platser. Är det vägen till ett tryggare Sverige?

Innan jag går ut ur porten, ser allt folk och tänder en cigg, slår det mig att Juneporten verkligen är stadens hjärta och det är därför viktigt att invånarna möts av öppna portar – inte stängda. Kära Juneporten, visa ett gott föredöme och förstör inte möjligheten att röra sig fritt i ett allt kallare övervakarsamhälle.