Skippa notstället hobbymusiker och trubadurer

Såklart kan man ha fusklappar och texthäften, det här jag sett etablerade band och artister ha. Ulf Lundells textpärm i väl i stort sett så legendariskt det kan bli och han var nära bli av med den när han, lite glad i hatten, kastade ut det till publiken under ett gig på Himmelstalundshallen i Norrköping på det glada 1980-talet. Numera har han, precis som så många andra, en prompter där texterna rullar fram och hjälper till när minnet sviktar.

