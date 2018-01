Vilse i podträsket?

Många komiker var ganska tidigt ute med olika podcasts. Jag träffade komikerna Ahmed Berhan och Branne Pavoloic som hade sin pod Bcbudz under många år.

Jag är inte helt säker på att radio och tv-profilen Tomas Tengby visste att han var långt före sin tid när han, någon gång, på 1990-talet hade programmet “Prat” i P1. En timmes snack under en timme med någon aktuell, intressant eller kanske rent av kontroversiell person. 2003 började man med olika podcasts och 2004 formligen exploderade det. För den oinvigde kan en pod enklast beskrivas som ett mellanting mellan en blog och pratradio. Från början var det mesta inte särskilt hårt redigerat eller på annat sätt uppstyrt men ganska snart blev det ordning på torpet och mediafigurer som Alex Schulman och Filip och Fredrik blev storstjärnor och snart började även stålarna komma in.

