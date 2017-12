God jul – för helvete …

I samtliga tv-kanaler, i gammelmedia och veckopress översköljs vi med olika tips hur vi får den perfekta julen. Trivselterrorister som Ernst och Mandelmann klär granar, tar in halm och bakar bröd så det bara yr runt dem samtidigt som de ler så där lyckligt som bara en person med kopplingar till någon religiös sekt brukar göra.

Å andra sidan så påpekas det från höger och vänster om att många hjälper till hos olika ideella organisationer under årets mest högtidliga högtid. Det brukar, nästintill, vara kö till att få hjälpa till att servera gröt och skinkmacka till uteliggare och medellösa. Man kan ju lite cyniskt undra var dessa människor håller till resten av året.

Andra far land och rike kring för att träffa bryllingar, kusiner, gamla fruar och män, föräldrar och alla förväntas älska varandra, i alla fall under de timmar man äter julbord och delar ut julklappar man kanske inte visste att man ville ha. Snacka om Norénångest i kubik. Detta åskådliggjort av Kjell Sundvalls i hans utmärkta film från 1999, “Tomten är far till alla barnen”.

Julen kan alltså vara himmel eller ett rent helvete. För många är det något av ett mellanting och det kan vara tillräckligt för ett smärre nervsammanbrott.

Från olika håll har det under det gångna året gapats om systemkollaps och att Sverige håller på att gå i putten. Trots detta handlas det återigen för miljarder. 2015 handlade man julklappar för 70 miljarder och i år förväntas vi komma upp mot 75 – 80 miljarder. Kris? Skulle inte tro det.

Att vi firar jul har urgamla anor och är egentligen en högtid som kristendomen kidnappade vilket självklart är praktiskt av flera olika skäl men främst var det nog väldigt smidigt när man skulle gå från en gud till en annan men slapp byta högtid.

Man väljer själv vilken typ av jul man vill fira, om man ens firar. Man äter den mat man gillar och det behöver inte vara just sill, Jansson eller lutfisk – det går självklart lika bra med selleri som det skojades i SVT på 1980-talet. Julen är, i vart fall, en behövlig ljuspunkt i det annars kompakta decembermörkret, man får tända ljus, läsa en bok och lyssna på musik man aldrig annars skulle ta i med tång.

Så – kära läsare – god jul!