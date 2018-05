Glädjebeskedet: Småländska jordgubbar till nationaldagen

– Vi brukar inte vilja vara igång för tidigt då vi har vår gårdsbutik öppen under sommaren och gärna vill tajma jordgubbarna med våra öppettider. Det här året är vi igång drygt en vecka för tidigt för vår egen del. Men de flesta odlare vill ju ha tidig skörd och det får de i år. Det kommer bli väldigt god tillgång av svenska jordgubbar på marknaden kommande veckor, säger han.

– Så det har varit en väldigt konstig vår. När vi började plantera jordgubbsplantorna någon vecka in i april låg det fortfarande snö på marken. Och sedan bara vände det.

