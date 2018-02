Här är årets glassnyheter – och favoriterna som försvinner

Ben&Jerry’s Chocolate Fudge Brownie – Non Dairy En laktos- och mjölkfri minibägare med chokladglass gjord på mandelmjölk och browniebitar från Greyston Bakery i New York.

Glass är kanske inte det första man tänker på just nu, med minusgrader och snö utanför fönstret. Men trots det väljer GB Glace att presentera årets elva glassnyheter. Och visst kan det väl vara härligt att ha något att se fram emot?

-----

