Här är varuhusets nya supersatsningar

Under hösten och vinter väntar dessutom en nyskriven krogshow, där underhållningen kommer ha koppling till Gekås och Ullareds historia. Boris Lennerhovs berättar för GT.se att det är Lars Claesson, känd från Vallarnas friluftsteater i Falkenberg, som står för manus och idéarbete.

Det är inte bara varuhuset som växer i Ullared. I Gekåsbyn, ett stenkast från varuhuset, har man byggt 72 nya stugor för gäster som vill övernatta under besöket. Stugorna är en investering på drygt 90 miljoner kronor.

– De varuområden som växer mest de tar ju mer plats. Det ska också bli mer plats för kunderna. Det är för trångt ibland under högsäsongen, trots att det är rätt stort. Och sedan blir det större kundvagnar och de ska ju också få plats, säger Gekås nygamla vd Boris Lennerhovs, till GT.se.

En av varuhusets nästkommande storsatsningar är en ny avdelning för trädgårdsmöbler. Vid årsskiftet kommer ett 1 200 kvadratmeter stort showroom finnas färdigt inne i Gekås för just det ändamålet, det skriver GT.se . Men redan i sommar kommer nya växthus finnas på plats som aptitretare inför den nya trädgårdssatsningen.

Gekås i Ullared, strax utanför länsgränsen, är ett populärt resmål för många Jönköpingsbor. Just nu är det mycket på gång i shoppingstaden.

Det händer mycket kring det gula varuhuset i Ullared. Under sommaren och hösten kommer Gekås bli ännu större.

