Lisebergs storsatsning hotas av lerkaos

Men den ursprungliga målbilden att bygget ska kunna stå klart någon gång under sommaren är något vd:n fortfarande hoppas på.

Just nu pågår nämligen arbetet med att komma ner tillräckligt djupt i marken för att kunna bygga tunneln. Liseberg vd Andreas Anderson säger till GT att tunnelbygget visat sig vara väldigt svårt med anledning av den leriga grunden.

Som JKPG News har skrivit om tidigare har byggnationen av den nya attraktionen Valkyria pågått sedan januari 2017. Enligt nöjesparken kommer den nya berg-och dalbanan bli Europas största så kallade dive coaster – en berg- och dalbana med ett vertikalt fall på hela 50 meter i en hastighet på 105 kilometer per timme.

