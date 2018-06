Istället för genomsnittliga 1 074 samtal kom enbart 978 samtal in till SOS Alarm under de två timmarna som VM-matchen mellan Sverige och Tyskland pågick. Det är en minskning med nio procent.

Under midsommardagens VM-match mot Tyskland sjönk antalet 112-samtal under de nära två timmar som matchen pågick.

Lugnt för SOS under VM-matchen

