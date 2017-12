McDonald´s satsar på veganskt

Den nya burgare kommer att lanseras på cirka 200 restauranger under 2018 och parallellt med det introducerar man även ytterligare tillskott på menyn. Bland annat två helt nya sallader, den ena med kyckling och hummus och den andra med kyckling och belugalinser.

Den 28 december tar McVegan klivet in på McDonalds meny – en helt vegansk burgare gjord på sojaprotein.

Under torsdagen lanserar McDonald´s en vegansk nyhet på menyn – nämligen McVegan. Burgaren är särskilt framtagen med tanke på svenskarnas växande vilja att äta en mer varierad kost, skriver snabbmatskedjan i ett pressmeddelande.

