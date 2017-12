Se Lisebergs nya supersatsning – värstingen blir Europas största

Det exakta premiärdatumet för åkattraktionen har ännu inte kunnat fastställas men enligt Lisebergs projektchef kommer öppningen att ske någon gång under sommarsäsongen 2018.

Den nya berg-och dalbanan blir Europas största så kallade dive coaster – en berg- och dalbana med ett vertikalt fall på hela 50 meter. Just som tåget ska åka över kanten pausas åkturen, innan passagerarna faller rakt ner i en underjordisk tunnel i en hastighet på 105 km/h.

-----

No more pages to load