– Trots att möjligheten att spara är begränsad för många under januari ser vi helt klart ett ökat tryck och en stark vilja att starta året med sunda ekonomiska vanor. Det är klokt att redan nu sätta mål för året, eftersom det hjälper oss spara och gör det lättare att bibehålla det fokus som krävs för att våra drömmar ska förverkligas, säger Elin Helander, kognitionsvetare och forskningschef på Dreams, i ett pressmeddelande.

Fintechbolaget Dreams har sammanställt en lista över Jönköpingsbornas vanligaste sparmål. På plats nummer ett och två hittar vi resor och boende, vilket också speglar hur det ser ut i resten av landet. Just resor står för nästan 50 procent av sparmålen.

Att januari är årets fattigaste månad hindrar oss inte från att drömma om bättre tider, eller sätta upp mål för vad vi vill göra under året. En undersökning från svenska fintechbolaget Dreams visar att det är nu Jönköpingsborna sätter sparmålen för 2018 – och de vill resa, fixa med boendet och arrangera bröllop.

Topplistan: Det här drömmer Jönköpingsborna om under 2018

