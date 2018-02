Patienten är för närvarande under behandling. Det är omöjligt att uttala sig om vilken betydelse fördröjningen har för prognosen, meddelar Region Jönköping.

Det var under 2016 som en patient sökte vård efter att själv ha upptäckt en förändring i örat. Enligt bedömning av läkarna fanns dock ingen stark anledning att misstänka att tumören var elakartad, men brister i uppföljning fördröjde utredningen, och inte förrän i januari 2018 konstaterades att förändringen var en elakartad tumör.

