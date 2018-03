Var tredje samtal från länet till 1177 besvaras inte

– När man har behov av den här tjänsten och ringer in är det rimligt att man kommer fram inom ett par minuter. Gör man inte det, eller om man blir utkastad ur kön och exempelvis söker sig till akuten, då är det inte bra. Då måste man börja fundera på vad vi kan hitta för andra sätt, säger det socialdemokratiska regionrådet Marcus Eskdahl, till radion.

Förra året besvarade 1177 Vårdguiden endast drygt en tredjedel av de 190 000 samtal som kom in från länet.

Förra året kom det in cirka 190 000 samtal från Jönköpings län till sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden. Av dessa blev endast 66 procent besvarade, vilket innebär att var tredje samtal aldrig kom fram.

