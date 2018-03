Allt fler unga i länet hamnar hos Kronofogden

Ökningen av antalet unga med betalningssvårigheter sker över hela landet och under 2017 var ökningen som störst i Jönköpings län med plus 46 procent jämfört med 2016.

Över 130 000 ansökningar om betalningsförelägganden lämnades förra året in till Kronofogden riktade mot personer i åldersgruppen upp till 25 år. Totalt har 51 260 unga fått en eller flera betalningsförelägganden riktade mot sig under året. Skuldbeloppet har dessutom ökat med 46 procent. Ett betalningsföreläggande som inte möts leder i nästa skede till en betalningsanmärkning.

Antalet unga med betalningssvårigheter ökar över hela landet. Under 2017 var ökningen som störst i Jönköpings län med plus 46 procent jämfört med 2016. Det visar statistik som Visma sammanställt från Kronofogden.

