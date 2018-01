Anarkistiska punkare från Jönköping och giriga proggare

I sociala forum har det framförts kritik mot att mindre städers punkband knappt nämns utan serien tar endast upp Stockholms, Göteborgs och i viss mån även Malmö/Lunds punkscen. I den kritiken stämmer jag in. Var är Linköpingsband som IQ 55, legendariska Spy, Kakelhundarna, Kizza Ping, Kurt i kuvös och Nasty Boys – de sista visserligen från Mjölby och Skänninge men i alla fall. Samma sak med Norrköping och band som Peking SS, Fucking Garlics och Aggressiva Kostymer – band som var tidiga med punk i sina respektive städer.

Just nu rullar serien “Eran” på SVT och på SVTPlay har man kunnat se hela serien i ett svep vilket jag gjorde under julhelgen. Det är en utmärkt serie som beskriver en tid som än idag har stor betydelse i mångas liv. Vi får möta dem som var med då och en annars så medieskygg och tystlåten person som Joakim Thåström (Ebba Grön, Imperiet, Peace, Love, Pitbulls och numera soloartist) öppnar upp och är rent personlig. Andra medverkade är de numera avlidna Freddie Wadling och Peter Puders (TT-Reuter, Commando M Pigg, Thåström, med flera) gamla Ebba Grön-trummisen Gurra Ljungstedt, Stefan Sundström, journalisten Jan Gradvall, Nike Markelius och många, många fler.

