Carolin Helt är så mycket mer än muskler – Bakom ratten heter hon Britt-Marie

Namn: Carolin Helt Ålder: 46 Familj: Maken Ola och två bonusbarn Bor: Jönköping Intressen: Till 98 procent träning Yrke: Gymägare, PT, bloggare, poddare och föreläsare Ser på tv: Väldigt marginellt. Just nu tittar jag på Robinson, men annars är det Netflix-serier. Läser: Periodvis läser jag mycket. Då är det mest facklitteratur om kost och hälsa, men annars blir det någon deckare. Oanad talang: Jag har egentligen brist på talang, inget kommer lätt för mig. Däremot har jag tackat ja till sånt jag inte kan och blivit bra på det genom hårt arbete. Min talang är väl då att jag har hög arbetskapacitet. Detta vet vi inte om dig som vi borde veta: Jag odlade eterneller i min balkonglåda som 20-åring. Jag är inte pysslig av mig, men har gjort några försök. Nu håller jag mullvad borta från gräsmattan genom att välta däck.

– Varje gång jag kör bil numera, så stiger jag in i den med mitt alter ego, Britt-Marie, berättar hon och visar, genom mimik, en Britt-Marie med neddragna mungipor och som håller krampaktigt i ratten.

– Och andra sidan har jag just sett mig i min värsta form på tv…

För första gången i sitt liv upplever hon just nu en ålderskris. Att vara 46 år känns konstigt och hon har funderat en del.

– Jag trodde aldrig att jag som PT skulle få så mycket att göra som i en stad som Nässjö. Det tar mycket energi att ha åtta klienter under en dag, sex dagar i veckan. Jag vill inte tillbaka dit!

Det blev i stället så att hon fick uppdraget att hjälpa andra att öppna butiker. Från Ystad till Piteå arbetade hon som coach under samma flagg som butiken hon själv en gång skulle ha öppnat. Det var något hon tyckte var roligt – ända till krisen kom 2008. Då skulle hon i stället hjälpa till att stänga ned affärerna.

Det var där hon träffade Ola. De sågs första gången på en arbetsintervju. Hon skrattar åt minnet. Han, som hon, under intervjun, upplevde lite tråkig, och han, som då upplevde henne som en träningsnörd. Han var inte tråkig, men han hade nog, enligt Carolin, rätt om henne…

Under flera år jobbade Carolin inom service- och konditorbranschen. Hon har varit städare, bagarlärling, cafébiträde och butikschef.

Har flera gym Släggan på sex kilogram låg under sängen i morse. Traktordäcket stod redan ute i trädgården.

– Det är väl lite av ”the story of my life”… Jag har sagt ja till saker jag egentligen inte kan, men som låter roligt. Sedan jobbar jag hårt där jag är, säger Carolin Helt, som är gymägare, PT, det vill säga personlig tränare, samt föreläsare.

-----

No more pages to load