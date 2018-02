Dags att damma av jeansvästen och gå underjord

Screamer lirar energisk, melodisk öl-drickarhårdrock och har sina rötter i Ljungby. Bandet har lirat sedan 2009.

Nekrodelirium är melodisk black metal från Norge. Bandets skapare, låtskrivare, gitarrist och sångerska, Sandra Stensen är den enda fasta medlemmen. När det är dags för henne att inta scenen blir hon uppbackad av livemusiker.

Thrashbandet My Regime från Värnamo kommer på efterlängtat återbesök. Bandet har bara två år på nacken, men har redan två grymma plattor i bagaget. På plats finns också Growls from the underground och I Hate Records med sina skivbackar och sin skivkunskap. Det kommer som vanligt att finnas merch i lagom överflöd, från både banden och från de på Klubb Dissonans.