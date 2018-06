Dystra beskedet: Så länge kan Lisebergs supersatsning dröja

– Det är mycket som ska göras, det är ett väldigt komplicerat bygge. Vi har en tidsplan men har valt att inte kommunicera ut den, utan har sagt någon gång under sommaren och det är det vi jobbar för, säger Stefan Wern, informatör på Liseberg, till GT.se .

Byggnationen av Lisebergs nya attraktion Valkyria har pågått sedan januari 2017. Enligt nöjesparken kommer den nya berg-och dalbanan bli Europas största så kallade dive coaster – en berg- och dalbana med ett vertikalt fall på hela 50 meter i en hastighet på 105 kilometer per timme. Med en prislapp på omkring 300 miljoner kronor blir hon Lisebergs dyraste projekt någonsin.

