Efter galna publiktrycket – hyllade bandet ger extrakonsert i Jönköping

– Jag ser det, lite avdramatiserat, som att jag flyttar närmare mitten av scenen och att jag kan göra något fint, relevant och bra av det, och samtidigt få säga ett slags ”tack för allt pappa”. Jag kan, vill eller ska inte försöka fylla hans skor, möjligen kärleksfullt följa hans steg. Sven-Ingvars musik kommer alltid vara en del av den svenska folksjälen men den ska också leva vidare och ta plats i rummet för levande musik i framtiden, säger Oscar Magnusson , som nu tagit över efter sin far som frontfigur i bandet.

