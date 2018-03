En elva med grym och äkta storbandskänsla

Recension. Touché är ett uttryck som bland annat hörs när fäktare träffar rätt. Och det gör han bara om han är duktig. I Jönköpings Jazzklubb träffar man ofta rätt och icke minst på torsdagskvällen då man fick in en riktig träff/touché på flera sätt.

För en musikarrangör är det otroligt viktigt att våga erbjuda en bra musikalisk bredd och det finns så klart även inom jazz.

En extrakrydda

Det är dock inte ofta man får lyssna till sånggrupper som sjunger jazz a cappella på en jazzklubb, men den här kvällen fick man det. Inte nog med det, det var ett vokalt storband med 11 sångare, både herrar och damer, som bjöd på en riktig fullträff. Gruppen kallar sig också för Touché och har medlemmar från Sverige, Danmark och Holland under ledning av Jesper Holm som själv agerar trummis, dock utan trummor på ett överraskande härligt sätt. En extrakrydda i gruppen.

Jesper Holm hade en vision när han kom som musiklärare till Danska Ringsted, en vision om att bilda en vokalgrupp med storbandsjazz som underlag, And the vision came trough.

Visionen

I dag har han sin vokalgrupp som presterar det han från början önskade, som han jobbat fram och som han musikaliskt lotsar till prestationer över förväntan. Han kallar gruppen för ett vokalt storband och sjunger man originalare av Basie och Charlie Parker då måste det låta storband också. Detta varvat med utsökta framförda ballader som ”But Beautiful”, titelspåret på senaste skivan och ”Orange colored sky”. På jazzsidan fick vi höra en intressant tolkning av Bart Howards ”Fly me To The Moon” från 1954.

Men här fanns en Beatleslåt ”Fool of the hill” och slagdängan ”Förälskad i Köpenhamn”. Charlie Parkers ”Jailbird Sweet”, ”I’ll be seeing you” ”Almost like be in love” härligt framförd av Linda Bergström.

Måste erkänna att jag blundade för att verkligen höra om de lät som ett storband. Svaret är naturligtvis ja och speciellt när Jesper Holm kom in som kompande trummis, och helt utan trummor, med bara läppar och stämband som instrument. Men det räckte gott och väl.

En riktig höjdarkväll för en sångare och den publik som var på plats i den fullsatta lokalen på Spira.