En magnifik tjej på väg mot Broadway

Betyg: 5

Konsert: Jill Johnson – Thats life

Plats: Jönköpings konserthus

Publik: Utsålt

Låtlistan:

1.Daddy lessons 2.That’s life 3. Love 4. Almost like being in love 5. Mr Bojangles 6. Time after time 7. I will never let you know 8. For once in my life 9. Spinning wheels 10. Jolene 11. Here you come again 12. 9 to 5 13. Fly me to the moon 14. New York, New York 15. I got a thing about you baby 16. Chain of fools 17. Mamas got a brand new bag 18. When you tell me that you love me 19. Don’t you worry ’bout a thing 20. Don’t make me over