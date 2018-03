En populär värmlänning är saknad, men bandet lever

Den uppgift som Oscar ganska, självklart tagit på sig, att försöka axla något som hans far, en musikikon, jobbat fram genom många år av hårt arbete i medgång och motgång är ingen lätt uppgift. Han gör det dock med den äran och han har säkert tänkt att han inte vill ta udden av sin fars sätt att fronta Sven Ingvars. Han har kanske ödmjukt tänkt att jag får föra vidare låtskatten på mitt sätt, så minnet av min far får leva vidare. Jag kanske har fel. Men Oscar har gett de välkända låtarna sin tolkning. Man känner igen låtarna i Oscars tappning , men ändå inte. Konserten lever för att vi känner igen grunden i låtarna och de inlärda texterna. Och jag vill inget hellre än att låtskatten ska leva vidare så som de ursprungligen är skrivna och framförda. Konserten hade också tjänat på att ha någon mer sångare på scenen om man nu skall ha en modern variant av Sven Ingvars. Det har levererats många talande texter av bandet genom åren, exempelvis “Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske” och “Börja om från början”, de är lika aktuell än.

Konserten i Jönköping genomsyrades av Oscars ödmjukhet för att föra sin pappas arv vidare med Sven Ingvars och inledningsvis, med låten “Du ska tro på mig” kändes helt rätt. Ska man föra den enorma visskatten vidare så blir det att spela de låtar Sven Ingvars gjort kända även om andra artister skrivit många av låtarna och så blev det i den här konserten en hel rad av hitsen “En prästkrage i min famn” av Gösta Rybrant, “Kristina från Vilhelmina” skriven av Rune Vallebom, “Te dans me Karlstatösera” av Erik Uppström, “De tror jag inte på” av Rune Vallebom och “Vid din sida” “Under ditt parasoll”, Lilla söta fröken fräken” av Thore Skogman som också skrivit “Min Gitarr, “Börja om från början” av Rune Vallebom, “Byns enda blondin” av Niklas Strömstedt med flera, med flera.

Sven-Erik Magnusson var Sven Ingvars personifierad. Hans karaktäristiska stämma har tystnat, men han lever ändå i allra högsta grad vidare genom den enorma låtskatt som Sven-Ingvars levererat genom sina 60 år som band och nu genom sonen Oskar och bandet. Nu har de börjat sin Sverige-turné under namnet ”Länge leve Sven-Ingvars!”

