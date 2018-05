Festivalsuccé för Park Sounds: “Era småländska jävlar”

Arrangörerna bakom Park Sounds hoppades på sol och vädergudarna verkar ha hört dem. För strålande sol och tjugo gradig värme blev det när musikfestivalen i lördags intog Huskvarna Folkets Park för andra året i rad.

Park Sounds innehöll en bra blandning av “Up and coming” band och mer väletablerade akter. Faktumet att spelningarna ägde rum antingen inne i Rotundan eller i Teaterladan, gjorde att skapades en genuin intim stämning. Det var trevligt styrt med mat och dryckesområden och med Österängens konsthall som fanns på plats – hos dem kunde du skapa din egen “merch”, i form av T-shirts och tygkassar. Rockfoto hade även en liten utställning, där du kunde se några av de konsertbilder som de har tagit under åren. Dock finns det stor potential för Park Sounds att utveckla konceptet mer, slänga in lite mer aktiviteter utöver musiken och ta in någon mer matservering, eller varför inte Food Trucks?, för att underlätta de väldigt långa köerna som bildades vid de två serveringsställena.

Men hur var det då med det viktigaste, musiken? Vi listar några av höjdpunkterna.

Sarah Klang – Sveriges bästa röst?

Barfota i en vit långklänning kom Sarah Klang in på Teaterladan. Med sig hade hon ett band bestående av sex personer, varav en var bästa kompisen Kevin Andersson, som även har varit med och skapat hennes debutplatta “Love in The Milky Way” . Wow, wow, wow, kan sammanfatta Klangs spelning. Med musikalisk precision och känsla guidade hon och bandet oss genom konserten. Kan det vara så att Klang har Sveriges bästa röst? Jag tror nästan det. Gåshuden kom krypande ett flertal gånger under spelningen och jag tror inte att jag var ensam om det.

Diskopunk – Nästa stora musikexport?

Det svenska bandet Diskopunk fick hela Rotundan att svänga på höfterna. Med glitter på kinderna och paljettkreationer på kroppen tog sig de fem bandmedlemmarna i Diskopunk an scenen . Sångaren som går under alias “Antonio America”, vilket också är namnet på deras debutsingel, har total scennärvaro. Mellansnacket sitter, musiken gungar och samspel mellan bandet funkar, ja spelningen var helt enkelt sjukt bra. Jag tror inte att det här är det sista vi ser av det androgyna bandet Diskopunk, nej kanske är de Sveriges nästa stora musikexport?

The Hives – “Masterclass i Rock ‘n’ Roll”

Kvällens största bokning var The Hives, rockgruppen ifrån Fagersta som har gjort sig ett namn världen över. Givetvis hade de på sig sin klassiska uniform, vita och svarta kostymer med matchande skor. Det märks att bandet har rutin och att Rock ‘n’ Roll är i deras DNA, som gruppens sångare Pelle “Howlin Pelle” Almqvist själv säger. Det är full fart från start till mål. The Hives är kaxiga, samspelta och scenvana. “110 procent Rock ‘n’ Roll och 110 procent kontroll, det hittar ni ingen annanstans era småländska jävlar” sa Almqvist under spelningen. Han talade också om hur de skulle ge publiken en “Masterclass i Rock ‘n’ Roll. Frontfiguren och sångaren i The Hives slänger med micken, crowdsurfar ut i publiken och driver om smålänningars snålhet. Något det dock blir lite väl mycket av är Almqvists uthoppande i publiken. Det är ett roligt inslag som skapar interaktion – men när det händer allt för ofta blir det liksom inte samma tjusning i det hela.

För övrigt passade News på att prata med The one and only Pelle “Howlin Pelle” Almqvist innan bandets spelning på Teaterladan:

Varför har The Hives valt att komma till Park Sounds?

– För att det kändes kul att spela i en sån fin Folkpark. Och sen är det ju så att vi spelar konserter om folk vill att vi ska komma och betalar oss, då kommer vi. Det känns toppen, en underbar kväll här.

Ert senaste album “Lex Hives” kom ut år 2012, men ni har spelat lite nytt material på senaste tiden, är det ny platta på gång?

– Ja vi har massa nya låtar, sen är vi inte överens om hur det ska låta, så det är svårt att göra klart det. Men vi har massa super grymma låtar!

Så det kan bli album framöver?

-Jaja det blir det, någon gång blir det det!

Vad kan man förvänta sig av er spelning nu ikväll?

– Det kommer att vara helt fantastiskt förstås. Och alla kommer se för en gångs skull, eftersom att det är lutande golv. Vi kommer spela nya låtar och gamla låtar och vara bättre än någonsin. Det Pekar spikrakt uppåt.

Finns det något framträdande du själv har sett fram emot under Park Sounds?

– Ja Hurula, det är alltid toppen att se honom. Sen såg jag GRANT och det var maffigt.

Två besökare som är rutinerade både på Park Sounds och i Huskvarna Folkets Park är Nina Lundin och Liselotte Schörling.

Varför är ni på Park Sounds?

– Musiken och sällskapet skulle jag vilja säga, berättar Liselotte Schörling.

–Mycket sällskapet, flikar Nina Lundin in.

Vem ser ni mest fram emot att se ikväll?

– Sarah Klang, menar Schörling.

– Jag ser fram emot Tove Styrke, hon är jävligt cool, säger Lundin.

Vad är era bästa festivaltips?

–Våtservetter är nummer ett, säger Schörling.

– Sen bara ha kul helt enkelt, fortsätter Schörling.

– Svårt att ge tips på det, men få inte mens, det är det jag tänker. Få inte mens och “then you are golden”, menar Lundin.