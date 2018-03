Folkkär artist firar i Jönköping: ”En och annan oväntad överraskning”

På konserten medverkar Mattias Torell på gitarr, Pål Svenre på keyboards, Per Lindvall på trummor, därutöver Peter Forss på bas, Jesper Nordenström på piano, Jonas Kullhammar på sax samt Britta Bergström och Dea Norberg med sång.

– Det var oerhört spännande att väcka liv i de gamla låtarna och se hur texterna landar i mig nu, att kliva tillbaka in i en skiva som betytt så mycket, som är en så viktig del av mitt liv – och andras. Några av dem hade jag inte framfört sedan mitten av 90-talet. Jag har med mig tre av musikerna från originalinspelningarna i Polarstudion då 1992, det här blev en resa med tidsmaskinen även för dom. Vi har ju känt varandra så länge nu. I konsertens andra akt ges plats för ett urval av låtar som på olika sätt representerar var jag kommer ifrån, vem jag blivit i livet och karriären. Denna avdelning kommer att variera något med olika dagsbehov och anpassas efter respektive land. Där kan det ske en och annan oväntad överraskning, säger Lisa Nilsson, i ett pressmeddelande.

