Folkkär artist till Jönköping: ”Kan knappt vänta”

– Det har gått 50 år sedan jag spelade in min första skiva. Det har blivit så många låtar genom åren och jag kan knappt vänta på att få spela dem igen. Att få ta gamla favoriter och ge dem en nutida klang med stor orkester, det ser jag fram, säger Björn Skifs, i pressmeddelandet.

Alla hans skivor har just samlats i en nyutgiven box, och nu tar Skifs även med publiken på en musikalisk tidsresa, live på scen.

-----

No more pages to load