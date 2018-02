Folkkär komedi på turné

På scenen får publiken även möta den mångsidige Robin Stegmar som tidigare roat publiken i den hyllade kultföreställningen ”Dixie Comedy Cabaret” tillsammans med Per Andersson. Dessutom är även komediennen Joanna Eriksson, känd från, bland annat, humorprogrammet Partaj och även från de humoristiska Ica-reklamfilmerna med i föreställningen.

