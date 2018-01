Här är startordningen för Melodifestivalen 2018

7. For You Artist: Mariette Låtskrivare: Jörgen Elofsson

6. Every Single Day Artist: Felix Sandman Låtskrivare: Noah Conrad, Tony Ferrari, Parker James, Jake Torrey, Felix Sandman

5. Never Learn Artist: Olivia Eliasson Låtskrivare: Anton Ewald, Jonas Wallin, Astrid Smeplass

3. Break That Chain Artist: Felicia Olsson Låtskrivare: Bobby Ljunggren, Kristian Lagerström, Henrik Wikström, Joy Deb

7. Last Breath Artist: LIAMOO Låtskrivare: Liam Cacatian Thomassen, Morten Thorhauge, Peter Bjørnskov, Lene Dissing

5. Titta vi flyger Artist: Stiko Per Larsson Låtskrivare: Stiko Per Larsson, Emil Rotsjö

4. In My Cabana Artist: Margaret Låtskrivare: Anderz Wrethov, Linnea Deb, Arash Labaf, Robert Uhlman

7. Dance You Off Artist: Benjamin Ingrosso Låtskrivare: Benjamin Ingrosso, MAG, Louis Schoorl, K Nita

3. All The Feels Artist: Renaida Låtskrivare: Laurell Barker, Jon Hällgren, Peter Barringer, Lukas Hällgren

2. My Turn Artist: John Lundvik Låtskrivare: Anna-Klara Folin, John Lundvik, Jonas Thander

– Det är lika roligt varje gång då det är helt nya pusselbitar. Andra storlekar former och temperaturer ger alltid unika uttryck, säger Christer Björkman, i ett pressmeddelande.

-----

No more pages to load