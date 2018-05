Det varma vädret lockar Jönköpingsborna till stadens uteserveringar som aldrig förr – även mitt i veckan. På tisdagen – eller rosétisdagen som den hette på Bryggan café och bistro – gjorde News fotograf Mattias Landström ett nedslag på några av de hetaste sommarhaken vid Piren och Atollen. Här kan du spana in hans bilder från den soliga citykvällen.

