Idol kommer tillbaka till Jönköping

Precis som tidigare år kommer en stor auditionturné äga rum under våren och de stopp som är klara är Umeå, Helsingborg, Göteborg och Stockholm. Ytterligare en stad ska besökas, men det är fortfarande inte klart vilken det blir. Exakta datum för auditionturnén släpps längre fram.

Förra året ringlade sig kön lång när Idol besökte Spira i Jönköping för audition vid påsk. Men redan innan dess hade Idol gjort ett så kallat förbesökt i Jönköping och då var det fritidsgården Brunnen som var platsen. Under en kväll fick unga talanger chansen att sjunga inför en sångcoach från tv-programmet, tipsa om andra talanger och föranmäla sig till den stora auditionturnén.

