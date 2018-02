Internationella rockstjärnan kommer till Huskvarna

Fredagen den 9 mars klockan 20.00 spelar han i Rockabilly i Parken på Folkets Park i Huskvarna. Fler band kommer att uppträda under den aktuella kvällen och dessa är Domestic Bumblebees från Stockholm och Lil’ Camille & The Rattletones från Hultsfred. Dagen innan spelar McPherson i Göteborg och dagen efter, den 10:e, spelar han på Debaser i Stockholm.

Debutalbumet “Sings and Signifiers” med hitten “North Side Gal” fick mycket positiva recensioner, och Conan O’Briens hyllade rockartisten med stora applåder i sin talkshow när han framförde senaste låten “Lucky Penny” i talkshowen i höstas.

Det var i höstas som JD McPherson slog igenom med stänkarlåten “Let The Good Times Roll” från nya albumet ”Undivided Heart & Soul”. Artisten blandar sitt sound med allt ifrån 50-tals-rock n’ roll och rockabilly – till hård rythm and blues och klassisk hårdrock som Led Zeppelin. På albumet samarbetar McPherson med bland annat Dan Auerbach från Black Keys och producenten Mark Neill.

Världens just nu största rockabillystjärna – JD McPherson – spelar i Huskvarna för första gången när han åker på Sverigeturné om några veckor.

