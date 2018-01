Javisst är jag egoist – det är du med…

Om man säger sig vara egoist och att man i första hand tänker på sig själv brukar man skrämma sin omgivning och bli ifrågasatt per omgående. Men när man kommer ner till kärnan i det som kan kallas för egoism så är vi alla oss själva närmast. Så vida du inte är Jesus eller Moder Teresa då men för oss dödliga kommer det helt naturligt att vara sig själv och sin familj närmast. Därefter sina vänner, grannar, arbetskamrater, tjejen i kassan på ICA och sedan i fallande skala. Man värnar och bryr alltså sig om dem man har en relation till i första hand.

-----

No more pages to load