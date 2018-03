Jorå, han håller stilen – Ödmjuk och lite tuffare

Betyg: 3+

Konsert: Darin med kompgrupp

Plats: Jönköpings konserthus

Låtlista: 1. Rädda mig. Tvillingen 2. Den här sången 3. Vilse i dig 4. Astronaut 5. Mardröm 6. Juliet 7. Astrologen 8. Tänk dig 9. Man över bord 10. Nobody knows 11. Alla ögon på mig 12. What if I kissed you now 13. Göteborg 13. Följa John 14. Viva la vida 15. Step up 16. En apa som liknar dig

Extranummer: 17. Ta mig tillbaka 18. Ja må du leva