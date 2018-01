Joyvoice växer så det knakar

Under hösten gjorde Joyvoice alla östgötakörer en konsert i Saab arena. En riktig ögonbrynshöjare.

Att gå med i en Joyvoice-kör är enkelt och det är även lätt att vara med och öva hemma. Man har en egen app där alla låtar finns och med alla stämmor. Man kan välja att lyssna på helheten eller bara sin stämma och man kan göra det i lurar medan man jobbar, joggar eller i tvättstugan. Sedan ses man tolv gånger per termin.

