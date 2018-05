Klart: Svenska artisteliten ger gratiskonsert i Jönköping

Utöver Jönköping kommer NRJ in the park även att besöka Norrköping, Gävle, Malmö, Växjö och Göteborg. Dagen i respektive stad kommer starta i en så kallad upplevelseby där besökarna får möjlighet att träffa artisterna och radiostationens egna stjärnor Ola Lustig och Malin Gramer från morgonshowen Vakna med NRJ.

– Tidigare har NRJ in the park varit en storstadsfestival i Stockholm, Göteborg och Malmö men nu vill vi ta över fler städer och ansluter oss till Sveriges största stadsfestivaler, säger Richard Mazeret, vd NRJ Sverige, i ett pressmeddelande.

Från 1 augusti kommer radiokanalen NRJ att höras över hela Sverige och därmed för första gången också i Jönköping . För att fira expansionen ger sig radiostationen ut på sommarturné med den egna musikfesten NRJ in the park och nu är det klart att Jönköping blir ett av stoppen.

Nu är det klart att musikfesten NRJ in the park kommer till Jönköping i sommar.

