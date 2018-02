– The Hellacopters och Thåström är ohotat två av landets största liveakter, någonsin, och kommer kvällen till ära spela varsitt fullt set efter varandra. Detta blir en kväll som ingen annan, skriver Huskvarna Folkets Park, i ett pressmeddelande.

Två av Sveriges absolut mest välrenommerade liveakter, Joakim Thåström och The Hellacopters, kommer till Huskvarna Folkets Park för en gemensam konsertkväll den 24 augusti.

Toppbokningen: Thåström och The Hellacopters till Huskvarna Folkets Park

-----

No more pages to load