Måns Zelmerlöws fullmatade supervecka i Jönköping

Förutom Alexander och Måns ingår även seriens regissör och reporter i det kompisgäng som tillsammans kläckte programidén till Chevaleresk. Att få åka runt med sina kompisar på det här sättet beskriver Zelmerlöw som en dröm. Även om programmet i sig handlar mycket om den speciella kompisrelationen till just Wiberg.

– Vi gör en Sverigeturné just nu. En liten jakt runtom i Sverige på alla chevalereska pärlor. Jag är ju från Huskvarna och har bott i Jönköping i många år. Då var det självklart för mig att åka hit och visa Måns allt det förträffliga som finns här, säger Wiberg och fortsätter:

I veckan var Måns Zelmerlöw på tv-inspelning i Jönköping tillsammans med vapendragaren och Huskvarnasonen Alexander Wiberg. Syftet med besöket var att spela in tv-serien Chevaleresk. I korthet går programidén ut på att filma Wibergs många intressen.

JKPG News bjöds in exklusivt för en intervju med duon mitt under den hektiska inspelningen.

HV-match och kebabsås. Det var några av schemapunkterna när radarparet Måns Zelmerlöw och Alexander Wiberg var på plats i Jönköping i veckan. Under besöket spelade de in scener till tv-serien Chevaleresk.

-----

No more pages to load