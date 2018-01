Otis föddes med ett halvt hjärta – nu dansar han för forskningen

Målgruppen för discot är barn i åldrarna 1 till 10 år och biljetter finns att köpa på Sköra hjärtans hemsida. Entrén kostar 100 kronor per barn och 20 kronor för medföljande vuxna.

Förra året lyckades initiativet dansa in 30 000 kronor, och året dessförinnan blev den 18 000 kronor till hjärtforskningen.

Lördagen den 3 februari ordnar Camilla Windhardt och hennes vänner i organisationen Sköra hjärtan för tredje året i rad, ett välgörenhetsdisco på Spira för alla hjärtebarns skull. Pengarna som samlas in går till forskning som kan hjälpa hjärtsjuka.

Förra året blev välgörenhetsdiscot ”Dansa för små hjärtan” en succé i Jönköping. Den 3 februari är initiativet tillbaka på Spira för att samla in pengar till forskningen kring medfödda hjärtfel. En av initiativtagarna är Camilla Windhardt som är mamma till femårige Otis som föddes med ett halvt hjärta.

